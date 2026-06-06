Un hombre mayor de edad, con antecedentes penales, fue detenido en la madrugada de este sábado en Nueva Helvecia luego de efectuar al menos seis disparos de arma de fuego frente al Centro Helvético, según informó Semanario Helvecia, y confirmó Carmelo Portal con fuentes policiales.

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El episodio ocurrió en calle 18 de Julio, frente a la Plaza de los Fundadores, en pleno centro de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por ese medio, el hombre, oriundo de Nueva Helvecia, protagonizó un altercado en la zona y posteriormente realizó los disparos, lo que generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, el individuo se retiró en un vehículo y fue perseguido por efectivos policiales. Según consignó Semanario Helvecia, durante la huida abandonó el automóvil e intentó ocultarse en una vivienda, donde finalmente fue localizado y detenido.

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En el marco del procedimiento, la Policía incautó el vehículo utilizado por el detenido. En su interior fue hallada una pistola con cargador, que aún contenía municiones, además de una sustancia estupefaciente que, de forma primaria, sería cocaína, siempre según la información difundida por el medio helvético.

El hombre permanece detenido y será conducido ante la Fiscalía competente. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.