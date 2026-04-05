La Rambla Costanera de Colonia se convirtió este sábado en el gran escenario de cierre de la Semana de Turismo, con una convocatoria multitudinaria que acompañó la feria artesanal y gastronómica y los espectáculos musicales programados para la jornada.

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Desde temprano, colonienses y visitantes recorrieron los puestos instalados junto al río y fueron poblando el predio a medida que avanzaba la tarde. El movimiento en la feria marcó el pulso de una jornada pensada como punto de encuentro entre paseo, producción local y música en vivo.

Sobre el escenario se presentaron Andy Perrone y su banda, además de Piero y Horacio, en una grilla que fue preparando el clima para la llegada de Soledad Pastorutti. La cantante argentina encabezó el cierre con un show que reunió a miles de personas y confirmó el perfil popular de una programación que, a lo largo de la semana, apostó por el acceso gratuito a espectáculos en distintos puntos del departamento.

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Más que una convocatoria masiva, la noche dejó la imagen de un espacio público apropiado por familias, grupos de amigos y turistas que acompañaron cada tramo del espectáculo. Entre la circulación por la feria y la concentración frente al escenario, la rambla ofreció una postal de alta participación ciudadana en uno de los momentos centrales del calendario turístico local.

El cierre de la programación volvió a mostrar el peso que tienen este tipo de propuestas en la agenda cultural del departamento, no solo por la magnitud de público, sino también por su capacidad de combinar entretenimiento, circulación de artistas y presencia de emprendedores en un mismo espacio.