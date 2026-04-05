Carmelo y su zona se encaminan a un comienzo de semana marcado por la inestabilidad persistente. El pronóstico de Inumet para la estación del Aeropuerto Carmelo anticipa dos días consecutivos con cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, en un escenario que no aparece como un episodio aislado de unas pocas horas, sino como una secuencia que se instala entre el lunes 6 y el martes 7.

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El lunes se perfila como una jornada de deterioro sostenido. La mañana comenzará con 14 °C de mínima y cielo cubierto, con precipitaciones y viento del noreste de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40. Para la tarde y la noche, Inumet mantiene el panorama de tiempo cubierto y lluvias, todavía bajo una circulación del noreste.

Más que un pico brusco, lo que sugiere el parte es una atmósfera que se va cargando. El dato central no es solo la lluvia, sino la continuidad: cuando un día entero transcurre bajo nubosidad cerrada y precipitación, el impacto se siente menos como sobresalto y más como ocupación del paisaje. La ciudad cambia de ritmo: se acortan los desplazamientos, la actividad al aire libre pierde margen y la atención se traslada del cielo a la duración del episodio.

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El martes, en cambio, suma un elemento más áspero. Inumet prevé 17 °C de mínima y 22 °C de máxima, con precipitaciones y tormentas tanto en la mañana como en la tarde-noche, pero además con un cambio en la circulación del viento: primero del noreste al noroeste, luego del oeste al sur, con intensidades de 20 a 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 60, ocasionalmente superiores.

Ahí está la diferencia entre un día lluvioso y una situación más compleja. El martes no solo aparece más inestable, sino también más dinámico, con rotación del viento y un refuerzo de las rachas que pueden volver más incómoda la jornada, sobre todo en áreas abiertas y costeras. El propio Inumet caracteriza ese tramo como ventoso.

En pleno otoño, este tipo de transición no resulta extraña en Uruguay: marzo, abril y mayo forman una estación de descenso térmico progresivo y alta variabilidad atmosférica. Pero cuando la inestabilidad se extiende por dos días seguidos, el pronóstico deja de ser un dato de servicio para convertirse también en una señal sobre el tono de la semana: Carmelo no entra en un chaparrón pasajero, sino en un breve paréntesis de tiempo cerrado, húmedo y cambiante.