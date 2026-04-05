La misión Artemis II ya entró en su tramo más simbólico: la nave Orion avanza hacia la Luna y la NASA prepara para este lunes 6 de abril el sobrevuelo que marcará el regreso de astronautas al entorno lunar por primera vez en más de medio siglo. La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en un viaje de unos 10 días que no incluye alunizaje, pero sí una prueba clave para el programa que busca volver a llevar personas a la superficie lunar.

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Después del despegue del 1 de abril, la misión dejó atrás la fase más intensa de maniobras y entró en horas de trabajo técnico, descanso y preparación para el momento central del vuelo. La NASA informó que Orion ya superó la mitad del trayecto hacia la Luna y que la tripulación dedica estos días a ensayos de pilotaje manual, ajustes de cabina y planificación de observaciones científicas.

No es todavía una llegada, pero sí un umbral histórico. Artemis II no busca repetir el pasado: busca reabrir el camino. Y en esa frontera entre la ingeniería, la rutina a bordo y la expectativa global, la Luna vuelve a sentirse un poco más cerca.

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