Uruguay aparece en el pronóstico como una zona clave del deterioro meteorológico de la próxima semana. Según el texto, el martes se formará un ciclón en el Río de la Plata, entre Buenos Aires y Montevideo, asociado a un frente frío y a una línea de inestabilidad. Para el miércoles, ese sistema ya se ubicará sobre el Atlántico, al este y sureste de Uruguay. En ese desplazamiento, el país quedaría directamente expuesto a los efectos más intensos del viento.

El momento más delicado para Uruguay, según el texto, sería entre el martes y el miércoles. El martes, por la formación del ciclón en la zona del Río de la Plata, y el miércoles, porque el sistema extratropical se profundizaría mar adentro, al este y sureste del país. Es en esa fase cuando MetSul ubica el mayor impacto sobre territorio uruguayo.

El principal riesgo señalado para Uruguay es el viento. El texto afirma que el miércoles el ciclón extratropical provocará ráfagas cercanas o superiores a los 100 kilómetros por hora en el sur y el este del país vecino, en referencia a Uruguay. Esa es la advertencia más concreta y más severa que hace el informe sobre el territorio uruguayo.

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La referencia geográfica dentro de Uruguay también es precisa. MetSul no habla de una afectación uniforme en todo el país, sino que destaca el sur y el este como las áreas más expuestas a las ráfagas más fuertes. Montevideo aparece además mencionada el martes como uno de los puntos de referencia de la zona donde se formaría el ciclón, entre la capital uruguaya y Buenos Aires.

Sobre tormentas y lluvias en Uruguay, el texto es más indirecto que sobre el viento. Sí vincula la formación del ciclón con una oleada de tormentas y con una línea de inestabilidad asociada al frente frío, pero el desarrollo más detallado de lluvias intensas y tormentas severas está referido a Rio Grande do Sul. Para Uruguay, lo que el texto deja expresamente establecido es sobre todo la posición del ciclón y el potencial de vientos muy intensos.

En términos de evolución del tiempo, Uruguay quedaría dentro del cambio de patrón atmosférico que describe MetSul. El informe enmarca este episodio en una transición: del predominio de aire cálido a la llegada de aire más frío detrás del sistema. Sin embargo, en lo referido a Uruguay, el texto no aporta valores de temperatura ni un detalle específico sobre mínimas o máximas; por eso, lo más sólido es afirmar que Uruguay estaría dentro del pasaje de un sistema de tormentas y ciclón hacia una situación posterior más fresca, sin cuantificar más que eso.