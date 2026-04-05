Mons. Luis Eduardo González Cedrés, obispo de Mercedes, difundió un mensaje de Pascua dirigido a la comunidad diocesana, en el que llamó a celebrar la Resurrección de Jesús, permanecer unidos a Cristo y fortalecer la comunión y la fraternidad.

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En su mensaje, señaló que la Pascua expresa la victoria de la vida sobre la muerte y del amor de Dios sobre el pecado. También sostuvo que, a la luz de la Semana Santa, la comunidad de los discípulos puede encontrar y reconocer al Resucitado, que vive entre los creyentes “todos los días, hasta el fin del mundo”.

El obispo afirmó además que la vida cotidiana y el encuentro con los demás son el espacio donde el amor de Dios impulsa a anunciar y vivir el Evangelio. En ese marco, hizo referencia a contextos de guerras, conflictos, dolor, soledad, abandono y desesperación que atraviesan muchas personas y familias, y señaló que allí surge la luz de Cristo resucitado.

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En la parte final del texto, González Cedrés invitó a guardar en el corazón la experiencia de los días santos y expresó que la presencia del Resucitado llega como signo del amor de Dios, que trae paz y alegría. Añadió que esa presencia también impulsa a alabar al Señor y a entregarse al servicio de los demás, con una misión en el mundo actual.

El mensaje concluyó con un saludo pascual a toda la diócesis.