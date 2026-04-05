La escuela rural Nº 44 del paraje Víboras, en las cercanías de Carmelo, quedó con daños de consideración tras el temporal registrado en la noche del viernes, un episodio que volvió a exponer la fragilidad de la infraestructura educativa ante fenómenos climáticos intensos y puso en primer plano una urgencia concreta: cómo asegurar la continuidad de las clases para los niños que asisten al centro.

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Según la información difundida, el viento y la lluvia arrancaron parte del techo del edificio y provocaron roturas en el cielo raso, ventanas y vidrios. También resultaron afectados sectores de la galería exterior y dos árboles cayeron dentro del predio. El área más comprometida es el aula utilizada por unos 10 alumnos.

No hubo personas lesionadas. Ese dato, central en un episodio de estas características, evita que la situación escale a una emergencia mayor, pero no reduce el impacto sobre la vida cotidiana de la escuela. En ámbitos rurales, donde la escuela cumple una función educativa y también comunitaria, cada interrupción material tiene efectos que van más allá del edificio.

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La respuesta institucional comenzará a definirse este lunes, cuando autoridades de Primaria y arquitectos concurran al lugar para evaluar los daños. La inspectora departamental de Primaria, Mariela Montesano, informó que esa inspección técnica permitirá determinar el estado real de la estructura y resolver los pasos a seguir.

Por ahora, las clases no fueron suspendidas. La decisión será analizada junto a docentes y familias para definir si el grupo continúa en modalidad virtual o si se instrumenta alguna alternativa que permita sostener la presencialidad mientras se resuelve la situación edilicia.

Lo ocurrido en Víboras deja planteado un problema de fondo. En una escuela urbana, una contingencia de este tipo puede absorberse con más rapidez por cercanía de servicios, disponibilidad de espacios alternativos y mayor conectividad. En una escuela rural, en cambio, cualquier daño estructural altera más profundamente la rutina escolar: obliga a reorganizar traslados, redefine la relación con las familias y puede dificultar tanto la continuidad pedagógica como el vínculo cotidiano de los niños con el aula.

También aparece otra dimensión: la de la respuesta del sistema. El informe técnico del lunes será clave no solo para medir el alcance de los destrozos, sino para establecer si la solución será rápida o si se necesitará un plan transitorio. Allí se juega una parte importante de la situación generada: evitar que una emergencia climática derive en una discontinuidad educativa.

En ese sentido, la discusión ya no pasa solo por reparar techos, vidrios o galerías. Pasa por preservar el funcionamiento de una escuela pequeña, en un entorno rural, donde cada día de clase tiene un peso mayor y donde la presencialidad no siempre puede sustituirse con facilidad. El temporal dejó daños visibles en el edificio; la decisión que se tome en las próximas horas marcará cómo se protege ahora el derecho a la educación de esos niños.