El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, inaugurará este lunes 6 de abril, a las 18.00, la sede de la zona oeste de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, que comenzará a funcionar en la ciudad de Carmelo.

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El nuevo espacio fue acondicionado en el predio de los ex barracones de Montes del Plata, sobre la calle Grito de Asencio, y se integra a la política de descentralización impulsada por el Gobierno Departamental para ampliar el acceso a propuestas educativas en distintas localidades del departamento.

Con esta apertura, la Escuela Taller extiende su presencia territorial, luego de la experiencia desarrollada en Juan L. Lacaze, y suma a Carmelo a su red de formación en oficios. La propuesta inicial será el curso de sanitario, que comenzará de forma inmediata.

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Los cursos son gratuitos y se dictan con la metodología de Escuela Taller, un modelo de enseñanza orientado a la formación práctica en artes y oficios patrimoniales. El programa funciona en la órbita del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia.

La apertura de la sede en Carmelo apunta a fortalecer la capacitación en oficios y a generar nuevas oportunidades de formación para vecinos de la zona oeste del departamento.