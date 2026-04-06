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La Intendencia de Colonia recordó que mañana martes vencerá el plazo para acceder al Plan de Regularización de Adeudos de Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural, una medida que prevé descuentos en multas y recargos para quienes cancelen sus obligaciones pendientes.

Según informó la comuna, no habrá prórroga para incorporarse al régimen, por lo que los contribuyentes interesados deberán realizar el trámite antes de que finalice la jornada de este martes 7 de abril.

El plan apunta a facilitar la puesta al día de deudas vinculadas a la contribución inmobiliaria y, al mismo tiempo, promover el cumplimiento tributario. Quienes regularicen su situación pasarán a integrar, desde el próximo ejercicio, la categoría de buenos pagadores.

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La Intendencia señaló además que toda la información sobre requisitos, modalidades de pago y alcances del beneficio está disponible en su sitio web oficial.

La convocatoria abarca tanto a contribuyentes de inmuebles urbanos y suburbanos como rurales, en el marco de una política de recuperación de adeudos departamentales.