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Colonia será sede el 7 y 8 de abril del Encuentro Nacional de Directores de Deportes, una reunión periódica que pondrá al departamento como punto de referencia para el intercambio de experiencias y conocimientos sobre gestión deportiva.

La convocatoria reunirá a responsables del área de distintos departamentos y sumará la participación de la Secretaría Nacional del Deporte y del Comité Olímpico Uruguayo.

La actividad se realizará en Granja Arenas. El martes 7 a las 15.30 está prevista la presencia del intendente de Colonia

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