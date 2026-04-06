Uruguay ingresó este lunes 6 de abril en una desmejora marcada de las condiciones del tiempo que, según Inumet, dejará tormentas fuertes, precipitaciones abundantes y, desde el martes 7, la formación de un ciclón extratropical con vientos persistentes y rachas intensas en varias zonas del país.

El organismo informó que el episodio comenzó en la tarde del lunes y se extenderá hasta la mañana del miércoles 8. Los acumulados de lluvia más importantes se esperan primero en el norte, con registros de entre 60 y 90 milímetros en 24 horas, puntualmente superiores, y luego entre la madrugada del martes y la mañana del miércoles en el noreste, centro-sur y este, donde podrían alcanzar entre 60 y 100 milímetros en 24 horas, también con picos mayores.

A ese escenario de inestabilidad se sumará desde el martes la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio. Inumet prevé vientos sostenidos del sector sur de entre 40 y 60 kilómetros por hora y rachas de entre 60 y 90 kilómetros por hora, ocasionalmente superiores. Las áreas más expuestas serán el suroeste, el centro-sur y el este del país.

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En paralelo, el instituto mantenía en la tarde del lunes 6 una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, con la posibilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

El pronóstico oficial indica además que las condiciones más adversas por viento se concentrarán entre la tarde-noche del martes 7 y la mañana del miércoles 8, antes de una mejora paulatina durante la segunda mitad de esa jornada. Inumet recomendó seguir sus actualizaciones a través de los canales oficiales ante posibles cambios en la evolución del fenómeno