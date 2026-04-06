Hay barcos que salen de un puerto y barcos que, además, se llevan una escena. El Capitán Miranda partió este lunes desde Montevideo en su 36.° viaje de instrucción, con 81 tripulantes a bordo y una ruta de 13 puertos por Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España. En el muelle quedaron los saludos de las autoridades, la emoción contenida de las familias y esa ceremonia íntima que acompaña todas las despedidas largas.

El presidente Yamandú Orsi encabezó la partida del velero escuela y saludó a integrantes de la tripulación antes de la zarpada hacia Fortaleza, primera escala del recorrido. Lo acompañaron la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; y el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo.

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El viaje se extenderá durante seis meses y, si se cumple el cronograma previsto, el buque regresará a Uruguay el 21 de setiembre de 2026. Pero antes de volver habrá cumplido su doble misión: ser escuela para los oficiales que completan su formación y, al mismo tiempo, actuar como carta de presentación de Uruguay en el exterior.

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Al mando está Gabriel Calimaris, con una extensa trayectoria en operaciones navales, formación de personal, gestión estratégica y cooperación internacional. Sobre esa experiencia recaerá la conducción de una travesía que combina instrucción, disciplina y representación.

Porque el Capitán Miranda enseña, pero también cuenta algo del país que representa. Y en cada salida renueva esa tradición: la de convertir un viaje de formación en una historia de mar, de servicio y de bandera.