La ciudad de Carmelo sumó una nueva infraestructura educativa con la inauguración de la sede oeste de la Escuela Taller Manuel Lobo, en un acto del que participaron autoridades nacionales, departamentales y locales.

La apertura de este nuevo espacio marca un paso importante para el desarrollo de la propuesta formativa de la institución en la zona oeste del departamento.

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En la actividad estuvieron presentes el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, junto a representantes de distintos ámbitos de gobierno y autoridades de la ciudad.

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La nueva sede permitirá fortalecer el trabajo de la Escuela Taller Manuel Lobo y ampliar su presencia en Carmelo, en una apuesta vinculada a la formación y las oportunidades para la comunidad.