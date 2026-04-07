Colonia cerró una buena Semana de Turismo, aunque con menos movimiento que en 2025. La ocupación promedio en los hoteles fue 10% inferior a la del año pasado y la actividad gastronómica bajó 20%, informó a Ro Contenidos, el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, tras un relevamiento realizado por las cámaras del sector.

Menos ocupación y menos gasto

El balance del sector es positivo, pero con matices. No hubo una mala semana, aunque sí un rendimiento menor al de 2025.

La caída no se dio sólo en la hotelería. También bajó con fuerza la gastronomía, un dato que suele marcar cuánto se movió realmente el visitante una vez instalado en el destino.

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El clima pesó antes de viajar

Entre las causas, Castellano señaló los pronósticos del tiempo, que finalmente no se cumplieron, pero que en los días previos no eran favorables.

Ese factor puede haber incidido en la decisión de viajar, sobre todo en un destino como Colonia, muy asociado a escapadas cortas, paseos al aire libre y turismo de último momento.

Marzo no juega igual que abril

El sector también entiende que el calendario influyó. Según Castellano, cuando la Semana de Turismo cae en marzo, los resultados no son los mismos que cuando se ubica en abril.

Para Colonia, esa diferencia pesa. El departamento depende en buena medida de visitantes que hacen viajes breves, recorridos patrimoniales y salidas de uno o dos días, un perfil más sensible al clima y a la fecha.

También bajaron las visitas a los atractivos

El relevamiento detectó, además, menos visitas a la Plaza de Toros y a la Calera de las Huérfanas.

El dato refuerza la idea de que la semana fue buena, pero con menor circulación en algunos puntos clave del departamento y con menos derrame sobre el resto de la cadena turística.

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Un resultado bueno, pero más corto

El saldo para Colonia fue favorable, aunque más moderado que el del año pasado. Hubo actividad, pero con menos ocupación, menos consumo y menos visitas a algunos de sus atractivos más importantes.

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Más que una mala semana, el sector ve una Semana de Turismo que rindió menos que en 2025 por una combinación de factores: clima, calendario y un visitante más cauteloso.