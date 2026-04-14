En Nueva Palmira hay una imagen que se repite desde hace décadas: camiones, silos, barcazas, buques, turnos largos, movimiento constante. Una ciudad acostumbrada a ver salir mercadería podría estar ahora ante otro tipo de movimiento, menos visible y acaso más decisivo: el de sus jóvenes hacia un aula universitaria sin tener que hacer las valijas. Ahí está la dimensión verdadera de la llegada proyectada de UTEC: no solo en el ladrillo, sino en la chance de alterar un destino que parecía escrito de antemano.

La semana pasada se conoció que Corporación Navíos compró una propiedad sobre la rambla costanera para instalar, en acuerdo con la Universidad Tecnológica, carreras de ingeniería; al mismo tiempo, una entrevista publicada por El País ya había señalado que la empresa adquirió un terreno en Nueva Palmira y se comprometió a financiar los gastos operativos del proyecto durante sus primeros cinco años. El Eco agregó este martes 14 que todavía restaba la firma final de UTEC para concretar la nueva sede.

La novedad no cayó del cielo. Tiene causas muy concretas. Nueva Palmira es una ciudad de 10.775 habitantes, según el Censo 2023, y su economía está profundamente marcada por el complejo portuario. Navíos, que se presenta como el mayor empleador local, viene expandiendo sus operaciones y sostiene que necesita más talento técnico para responder al crecimiento logístico de la región. En esa necesidad empresaria y en esa estructura productiva aparece la primera explicación del proyecto: una ciudad-puerto que creció más rápido que su oferta local de educación superior empezó a necesitar algo más que empleo; empezó a necesitar formación avanzada cerca de casa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Deuda histórica

Pero hay una segunda causa, más silenciosa y más importante: la deuda histórica del interior con la educación terciaria. UTEC nació precisamente para corregir esa asimetría y define como parte central de su misión formar profesionales e innovadores en el interior del país. En su hoja de ruta al 2030, la universidad plantea expandir su presencia física de 11 a 15 departamentos y llevar educación superior tecnológica a comunidades históricamente postergadas. Nueva Palmira encaja con precisión en esa lógica: una ciudad estratégica para la economía, pero periférica en el mapa clásico del acceso universitario.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cuando quedarse es progresar

La pregunta de fondo, entonces, no es si una sede universitaria “genera oportunidades”, sino qué tipo de oportunidades genera. Porque una universidad no cambia una ciudad solo por ofrecer carreras; la cambia cuando modifica el horizonte mental de las familias. En una localidad donde durante años la salida más natural fue trabajar temprano, migrar o estudiar lejos, la presencia de UTEC podría abrir otra secuencia: terminar el liceo, quedarse, cursar una ingeniería, vincularse con el mundo productivo sin romper con el territorio. Esa posibilidad pesa más de lo que parece, sobre todo en ciudades medias, donde la distancia con Montevideo no siempre se mide en kilómetros, sino en costos, desarraigo y renuncias. UTEC, de hecho, subraya que su objetivo es hacer más equitativo el acceso a la educación superior en el interior.

Responder a una carencia estructural

Además, el proyecto llega a un lugar donde esa necesidad ya había sido detectada hace tiempo. Un estudio de la Universidad de la República sobre Nueva Palmira señalaba en 2015 que no había formación adecuada en procesos logísticos, comercio exterior ni idiomas, y que la oferta existente se limitaba sobre todo a cursos cortos o técnicos. Es decir: la ciudad que mueve mercaderías regionales arrastra desde hace años un déficit en la formación compleja que ese mismo modelo económico reclama. Visto así, la llegada de UTEC no sería un lujo ni un gesto filantrópico: sería la respuesta tardía a una carencia estructural.

Las consecuencias, claro, pueden ser muy valiosas. La primera es educativa, pero también demográfica: retener población joven. Navíos lo dice sin rodeos al explicar el proyecto: hoy muchos jóvenes que buscan educación superior deben irse a Montevideo y la mayoría no vuelve. La segunda es laboral: UTEC ya muestra en el interior trayectorias donde estudio y empleo empiezan a tocarse. En 2024 contó el caso de Celina Gasperi, formada en Logística y trabajando en la Aduana de Nueva Palmira; también informó que el 80% de los estudiantes avanzados de Ingeniería en Mecatrónica estudia y trabaja, y que el 90% de los egresados ocupados lo hace en áreas vinculadas a su formación. En una ciudad portuaria, eso puede traducirse en mejores perfiles técnicos, más arraigo y una relación menos precaria entre juventud y empleo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El desafío

Sin embargo, la mejor nota sobre este tema no debería quedarse en el entusiasmo. También debería hacer una advertencia. Existe una diferencia entre formar profesionales para una región y formar recursos humanos para una sola lógica empresarial. El desafío de UTEC en Nueva Palmira será no convertirse en un apéndice académico del puerto, sino en una institución capaz de ampliar la conversación sobre el desarrollo: logística, sí; pero también innovación, ambiente, automatización, infraestructura, idiomas, datos, sustentabilidad y planificación territorial. Porque una universidad no debería limitarse a abastecer un mercado de trabajo; también tendría que darle a una comunidad herramientas para pensar críticamente el modelo que la sostiene. UTEC ofrece en su región suroeste carreras como Ingeniería en Logística e Ingeniería en Mecatrónica, ambas muy conectadas con el perfil productivo local, pero el sentido final del proyecto dependerá de cuánto logre desbordar la urgencia empresarial y convertirse en una apuesta pública más amplia.

Tal vez por eso la noticia sea más profunda de lo que parece. No se trata solo de reciclar un predio ni de sumar una oferta académica. Se trata de decidir si Nueva Palmira quiere seguir siendo apenas un punto de salida en el mapa productivo del país, o si está dispuesta a convertirse también en un lugar donde se produzca saber, se forme criterio y se discuta el futuro. Una ciudad portuaria sabe muy bien cómo salen las cosas. La llegada de UTEC puede enseñarle, por fin, cómo hacer para que algunas se queden.