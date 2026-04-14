La Ruta 53, en el acceso a Nueva Helvecia, comenzó a ser intervenida este martes en el marco de una obra de reparación y mantenimiento que apunta a mejorar un tramo de pavimento antiguo y visiblemente deteriorado.

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Según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la primera etapa alcanza aproximadamente tres kilómetros de calzada de hormigón que presenta baches y fisuras. En esta fase inicial, los trabajos se concentran en corregir las imperfecciones mediante la aplicación de carpeta asfáltica.

La intervención no se limitará a una reparación puntual. De acuerdo con el comunicado oficial, en junio está prevista una segunda etapa que incluirá el ensanche del tramo y la construcción de banquinas de tosca, que luego serán terminadas con tratamiento bituminoso.

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El dato relevante no es solo el inicio de obra, sino el tipo de respuesta planteada: una mejora inmediata sobre la superficie dañada y, en paralelo, una ampliación prevista para reforzar las condiciones de circulación en uno de los accesos a la ciudad.

Los trabajos están a cargo de la Regional 7 de la Dirección Nacional de Vialidad y suponen una inversión cercana a los 11 millones de pesos.