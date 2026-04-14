PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, recibió este martes a Federico Araya, cuyo cargo oficial en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es director nacional de Empleo. Según la comunicación difundida por la Intendencia, en la reunión Araya informó sobre el proyecto de Ley de Empleo Integral remitido por el Poder Ejecutivo y hubo un intercambio de opiniones con el jefe comunal. También participó Darío Mendiondo, director nacional de Coordinación en el Interior del MTSS.

La importancia del encuentro no está en el protocolo, sino en el contexto. El boletín departamental del INE para el trimestre móvil diciembre de 2025-febrero de 2026 ubicó a Colonia con una tasa de actividad de 61,2%, una tasa de empleo de 55,6% y una tasa de desempleo de 9,2%. En el trimestre móvil anterior, noviembre de 2025-enero de 2026, el desempleo del departamento había sido de 9,4%. A eso se suma otro indicador oficial: el Anuario Estadístico Nacional 2025 del INE registra 1.531 beneficiarios del subsidio por desempleo en Colonia en 2024, frente a 1.497 en 2023.

El proyecto que Araya llevó a la conversación amplía los colectivos priorizados para el acceso al empleo —jóvenes de 15 a 29 años, mayores de 50, mujeres jefas de hogar, personas afrodescendientes, trans, con discapacidad y liberadas— y prevé subsidios a la contratación de entre 25% y 80% del salario. Además, establece prioridad de acceso a cursos de Inefop, a Uruguay Certifica y a propuestas de culminación educativa. El Gobierno informó que destinará 10 millones de dólares anuales a esta propuesta.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cuatro temas importantes en Colonia

A partir de esos datos, el encuentro deja sobre la mesa cuatro asuntos que en Colonia son difíciles de eludir: la reinserción de quienes hoy están desempleados, la formación con destino laboral concreto, el uso real de los incentivos a la contratación y la bajada territorial de esas políticas. No se trata de una especulación: Araya dijo en febrero que las prioridades de la DINAE para 2026 incluyen mejorar el Sistema Nacional de Formación Profesional y ampliar el acceso al trabajo decente, mientras que el MTSS definió como eje la llegada al territorio. Colonia, además, ya cuenta con oficina de Inefop y está previsto un centro regional del ministerio en el departamento.

La información oficial sobre la reunión, sin embargo, no detalló medidas específicas para Colonia. Y ahí está el punto periodísticamente más relevante: la cita confirma que el empleo entró en la agenda entre el gobierno nacional y la Intendencia, pero todavía no permite saber cómo se traducirá eso en respuestas concretas para el departamento.