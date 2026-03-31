Uruguay empató 0-0 con Argelia este martes en el Allianz Stadium de Turín y cerró la última fecha FIFA antes del Mundial 2026 sin triunfos, tras igualar también en su anterior presentación. El equipo de Marcelo Bielsa mostró solidez defensiva y generó las ocasiones más claras, pero volvió a evidenciar dificultades para transformar su dominio en goles.

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La celeste, con Sergio Rochet, José María Giménez y Federico Viñas entre las novedades del once, asumió la iniciativa desde el comienzo, aunque le costó romper el orden rival. En el primer tiempo, apenas inquietó con un cabezazo de Ronald Araújo y un remate lejano de Federico Valverde.

En el complemento, Uruguay mejoró y acumuló sus mejores pasajes. Argelia desperdició una ocasión clarísima con Houssem Aouar y, enseguida, Giorgian de Arrascaeta falló una definición inmejorable dentro del área. Más tarde, Darwin Núñez ingresó para sumar minutos tras su inactividad reciente y participó en la jugada que terminó con un gol anulado a De Arrascaeta por fuera de juego.

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El balance deja una señal positiva en defensa y una inquietud en ataque: Uruguay cerró la doble fecha con dos empates y apenas un gol, convertido de penal, a la espera del ajuste ofensivo final.