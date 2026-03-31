Un operativo policial que se extendió durante más de 30 minutos culminó en la noche de este martes con la detención de un presunto ladrón en Carmelo, tras una persecución que movilizó al menos tres patrulleros y se desarrolló por varias cuadras de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio recogido por este medio, el episodio comenzó sobre las 19.30, cuando el propietario de una vivienda ubicada en la zona de General Flores y Juncal advirtió que un hombre estaba robando en su casa y dio aviso a la Policía.

A partir de la denuncia, los efectivos desplegaron un operativo para ubicar al sospechoso. Siempre según la versión aportada por testigos, al notar la presencia policial el hombre escapó a pie y se internó por la zona de General Flores, entre Paseo de los Argentinos y Atilio François.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La persecución incluyó corridas por descampados y fondos de viviendas. El sospechoso, agregaron las fuentes consultadas, fue saltando cercos y avanzando por predios linderos en un intento por eludir a los policías, mientras varios vecinos seguían con atención el desarrollo del procedimiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Finalmente, el hombre fue reducido y detenido en el fondo de una casa, con lo que se dio por terminado el operativo.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la identidad del detenido ni sobre los objetos que habría intentado sustraer.