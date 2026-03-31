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La selección uruguaya jugará este martes a las 15:30 ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, en el cierre de la fecha FIFA de marzo y en su último amistoso antes del Mundial 2026. Después del 1-1 ante Inglaterra en Wembley, Marcelo Bielsa moverá piezas, pero la novedad central estará en el arco: Sergio Rochet será titular en lugar de Fernando Muslera.

No es un cambio menor. En un plantel que ya mira de frente la Copa del Mundo, cada decisión empieza a leerse en clave de jerarquías, confianza y señales. Y la señal de hoy apunta a Rochet. Bielsa le entrega un partido completo, en un amistoso exigente y a pocas semanas del debut mundialista, para medirlo en escena internacional y volver a poner en discusión un puesto que parecía haber recuperado peso con el regreso de Muslera a la convocatoria.

Uruguay llegará a Turín con una formación muy parecida a la que comenzó frente a Inglaterra, aunque con tres retoques importantes. Además del ingreso de Rochet, volverá José María Giménez a la zaga, lo que desplazará a Mathías Olivera al lateral izquierdo, y Federico Viñas reemplazará a Rodrigo Aguirre en el centro del ataque. Joaquín Piquerez, lesionado, quedó afuera y su presencia en el Mundial aparece prácticamente descartada.

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El probable equipo será con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo. Del otro lado estará una Argelia que viene de golear 7-0 a Guatemala y que asoma como una medida distinta para un equipo uruguayo que busca ajustar funcionamiento, pero también certezas individuales.

En ese escenario, Rochet jugará algo más que un amistoso. Atajará con el foco encima y con una lectura inevitable: cuando el margen para ensayar se achica, cada titularidad pesa más. En Turín, Uruguay probará al equipo. Pero Bielsa, sobre todo, probará a su arquero.