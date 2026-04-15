El comunicado informa que el presidente, Yamandú Orsi, firmó el decreto reglamentario de la ley que regula la eutanasia, presentada en el texto oficial bajo la fórmula “muerte médicamente asistida”. El eje del mensaje está puesto en la firma del decreto y en la idea de que se trata de un paso posterior a una discusión ya desarrollada. La propia comunicación oficial señala que la norma fue aprobada después de un proceso “profundo, plural y sostenido en el tiempo”.

En su mensaje, Orsi ubica la decisión en un marco de “debate, reflexión y escucha”. También coloca en el centro la noción de “dignidad humana” y la asocia a “las decisiones más complejas”. Esos términos ordenan el sentido político y público de la comunicación: la medida aparece vinculada a una discusión ética, sanitaria y legal, y no solo a un trámite administrativo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente incorpora además una referencia explícita a los cuidados paliativos. Recuerda que “hace seis meses” se avanzó en su garantía y agrega que “acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”. Ese pasaje conecta la reglamentación de la eutanasia con una política previa y presenta ambas decisiones dentro de un mismo campo de actuación estatal sobre el final de la vida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Otro rasgo del mensaje es la insistencia en el registro del acuerdo. La frase final —“Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan”— no desarrolla aspectos técnicos de la reglamentación, pero sí fija un encuadre político: la decisión es presentada como parte de una construcción colectiva y no como un gesto aislado del Poder Ejecutivo.

Otro lenguaje

Resulta significativo el lenguaje elegido. Aunque el tema remite en el debate público a la eutanasia, tanto el comunicado como la publicación presidencial prefieren la expresión “muerte médicamente asistida”. Esa formulación desplaza el foco hacia un vocabulario institucional y sanitario. A la vez, el texto evita un tono confrontativo: no menciona objeciones, no discute con posiciones contrarias y no introduce una lógica de disputa. En cambio, habla de “distintas miradas, creencias y sensibilidades”.

La elección de Instagram como plataforma también forma parte del mensaje. El anuncio no circula solo por los canales administrativos del Estado, sino también por la cuenta personal del presidente. Eso permite una comunicación directa, sin mediación, en primera persona. En esa publicación, la explicación política y ética de la decisión queda unida a una imagen precisa: Orsi, en su escritorio, firmando el decreto.

Ese componente visual refuerza el carácter institucional del anuncio. La escena muestra al presidente en el acto de firmar, con una puesta sobria y administrativa. La imagen no ilustra el debate social sobre la eutanasia ni el impacto de la ley en eventuales pacientes o familias; muestra el momento del acto de gobierno. De ese modo, la red social no funciona aquí como un espacio de informalidad, sino como soporte para una escenificación institucional del poder de decisión.

En conjunto, el comunicado y la publicación en Instagram organizan el anuncio sobre cuatro elementos visibles: la firma del decreto, la apelación a la dignidad humana, la mención previa a los cuidados paliativos y la idea de acuerdo nacional. El uso de Instagram suma un quinto elemento: la decisión es explicada por el propio presidente en una plataforma personal, pero con lenguaje y estética de gobierno.