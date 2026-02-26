Obras Sanitarias del Estado (OSE) interrumpirá esta noche el suministro de agua potable en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, debido a trabajos programados en la red de distribución.

Según informó el organismo, la afectación abarcará a toda la ciudad y se extenderá desde hoy, jueves 26 de febrero, a las 22.00, hasta mañana, viernes 27, a las 6.00. La intervención consiste en el cambio de llaves en la red, una tarea de mantenimiento que requiere la detención temporal del servicio.

Intervención nocturna y alcance operativo

La programación del corte en horario nocturno concentra la interrupción en un tramo comprendido entre las 22.00 y las 6.00. Se trata de un período en el que la demanda domiciliaria tiende a descender en comparación con las franjas diurnas, asociadas a actividades laborales, educativas y comerciales.

Desde el punto de vista operativo, la ejecución de trabajos en ese intervalo permite reducir la coincidencia con picos de consumo. Al mismo tiempo, concentra el impacto en un lapso continuo de ocho horas, con una hora definida de inicio y otra de finalización.

La afectación comprende a toda la ciudad de Carmelo, lo que implica que no se trata de una intervención sectorizada sino de alcance general sobre la red local.

Posibles efectos posteriores al restablecimiento

OSE advirtió que, una vez restablecido el servicio, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados. Este tipo de alteraciones puede producirse tras maniobras en la red, debido a la movilización de sedimentos en las tuberías.

El organismo indicó que, ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento del suministro, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica a través del 0800 1871 o del *1871 desde teléfonos móviles.

La intervención prevista para esta noche combina una detención total del servicio en Carmelo con una ventana horaria delimitada, en el marco de trabajos programados de mantenimiento en la infraestructura de distribución.