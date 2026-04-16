El diputado nacionalista Mario Colman informó que el Ministerio de Ambiente retirará los tres barcos varados en el Arroyo de las Vacas, en Carmelo, una vez que quede resuelta la situación jurídica de las embarcaciones.

La información surgió durante la comparecencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, del presidente de OSE, Pablo Ferreri, y de autoridades de la Ursea ante la Comisión Especial de Ambiente del Parlamento, convocada para analizar tanto ese caso como los problemas de abastecimiento de agua potable en el barrio Maracaná de Carmelo.

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Según señaló Colman, el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, confirmó que ya existe presupuesto para retirar los barcos y que solo resta resolver la situación jurídica de estos. Agregó, además, que se instalaron medidores de calidad de agua en la toma de la desembocadura, que la Prefectura realiza controles diarios y que fueron colocadas barreras de contención alrededor de las embarcaciones.

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En relación con la situación del barrio Maracaná, Colman indicó que Ferreri comunicó que OSE evalúa la situación para resolver los problemas de acceso al agua potable y garantizar el suministro a los vecinos.