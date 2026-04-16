El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que desde la madrugada del viernes 17 se registrará un aumento del viento del suroeste, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en zonas ubicadas al sur del río Negro.

Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente la franja costera del sur y del este del país, donde se esperan las mayores intensidades.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La situación se mantendrá durante buena parte del viernes y comenzará a perder fuerza entre la tarde y la noche, cuando el viento tienda a amainar.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El aviso de Inumet da cuenta de un episodio de vientos fuertes concentrado en el arranque de la jornada y con impacto previsto sobre áreas costeras, en un escenario que podría incidir en la circulación y en las actividades al aire libre.