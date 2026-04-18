Un operativo conjunto entre la Subprefectura del Puerto de Carmelo y la Prefectura del Puerto de Nueva Palmira permitió interceptar en la noche del jueves 16 de abril una embarcación deportiva que transportaba mercadería en presunta infracción aduanera.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones de Barranca de los Loros, donde fue detenida la nave y un hombre mayor de edad que viajaba a bordo. Durante la inspección, los efectivos constataron la presencia de siete bultos negros que contenían aproximadamente 700 prendas de vestir de distinto tipo.

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Según la valoración comercial primaria realizada por Aduana, la mercadería incautada asciende a 465.466 pesos.

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La actuación fue posible a partir de las coordinaciones previas entre ambas dependencias de Prefectura, que permitieron seguir el movimiento de la embarcación y concretar su detención. Tras el procedimiento, intervino la Fiscalía Letrada de Carmelo y el caso fue llevado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Carmelo de 3er Turno.

Como resultado de las actuaciones judiciales, el involucrado fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando especialmente agravado, recibiendo una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

El caso vuelve a poner en foco los controles sobre el movimiento irregular de mercadería en la zona y el trabajo coordinado entre las autoridades para prevenir maniobras de contrabando en la franja costera.