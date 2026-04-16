Una llamada, una oferta tentadora y un daño económico importante. La Jefatura de Policía de Colonia advirtió sobre una nueva modalidad de estafa denunciada en la Seccional 3ª de Carmelo, luego de que una mujer fuera engañada por personas que se hicieron pasar por empleados de una conocida cadena de supermercados.

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Según la información oficial, los autores del fraude contactaron a la víctima por teléfono y le ofrecieron supuestos “descuentos exclusivos” por ser clienta frecuente y por utilizar su tarjeta de crédito. En ese marco, le solicitaron datos personales y también los números de su tarjeta.

La maniobra avanzó a partir de esa información. Más tarde, la damnificada comprobó que desde sus cuentas se había tramitado y concretado un préstamo por $ 249.000.

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El caso fue denunciado ante la Policía, que alertó a la población sobre esta modalidad y exhortó a extremar precauciones ante llamados en los que se pidan datos personales, bancarios o vinculados a tarjetas.