OSE informa que debido a las inclemencias del tiempo, los trabajos programados en la
red de distribución pasan para el día de mañana, viéndose afectado el normal
suministro de agua potable.
Afectación: desde 19 de Abril hacia el Arroyo de las Vacas y desde Ignacio Barrio
hasta Av. Paraguay, también podría registrase baja presión en toda la ciudad de Car-
melo y zonas aledañas (Zagarzazu, San Roque y Zona Norte).
Desde: 17/04/26 – hora 07:00
Hasta: 17/04/26 – hora 16:00
Una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, se
podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad.
De registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, se
solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *
1871 desde móviles.
En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
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