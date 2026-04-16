OSE informa que debido a las inclemencias del tiempo, los trabajos programados en la

red de distribución pasan para el día de mañana, viéndose afectado el normal

suministro de agua potable.

Afectación: desde 19 de Abril hacia el Arroyo de las Vacas y desde Ignacio Barrio

hasta Av. Paraguay, también podría registrase baja presión en toda la ciudad de Car-

melo y zonas aledañas (Zagarzazu, San Roque y Zona Norte).

Desde: 17/04/26 – hora 07:00

Hasta: 17/04/26 – hora 16:00

Una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, se

podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad.

De registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, se

solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *

1871 desde móviles.

En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

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