De dieciséis democracias latinoamericanas, nueve cambiaron la orientación política de sus gobiernos y pasaron a ubicarse del centro hacia la derecha. Falta ver si Perú seguirá ese camino en la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y el candidato que pase en segundo lugar.

¿Qué llevó a la región a este giro ideológico? Podemos especular, pero lo que se percibe es que los gobiernos no cumplen con las exigencias de la gente y eso se ve en los cambios bruscos de la política.

Entonces, ¿cuál es el desafío de esta América Latina con muchos gobiernos ubicados del centro hacia la derecha? En principio poner a crecer a su economía en un mundo en guerras y con el petróleo subiendo. ¡Soluciones para la seguridad! Se piden en todos lados mientras el crimen organizado controla gobiernos, pueblos y ciudades.

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¿Cómo le llamamos a este repunte de la derecha? ¿»Ola azul»? En todo caso, el reto más grande es que no alimente al populismo autoritario, al que varios líderes parecen acercarse. Los moderados deben encontrar la forma de generar impacto real y coherencia narrativa.

Nos leemos.

Agustina Lombardi

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Ángel Arellano



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