Un comunicado que circula este jueves por WhatsApp, atribuido al equipo de dirección del Liceo 1 de Carmelo, informa sobre la aparición de un mensaje amenazante en el baño de niñas del centro educativo. Fuentes de la Jefatura de Policía de Colonia confirmaron a Carmelo Portal la denuncia realizada por la institución.

El Director General de Secundaria Manuel Oroño, dijo a nuestro medio que «Se trata de un desafío de tik tok que los gurises estan haciendo en todo el pais. Empezó el martes en Canelones dptal y a esta hora ya pasó en mas de 15 liceos a nivel nacional. Las medidas que se adoptaron en todos los casos son las que alli se dice.

Según el texto difundido, en la tarde del 16 de abril fue encontrado escrito con marcador el mensaje: “Mañana tiroteo”.

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De acuerdo con el mismo comunicado, la dirección realizó la denuncia policial correspondiente, dio aviso a Inspección y resolvió que el liceo permanezca abierto este viernes 17 de abril.

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El texto agrega que se realizará el control de asistencia sin que ello incida en el cómputo de inasistencias de los estudiantes. También señala que quedará a criterio de las familias la decisión de enviar o no a sus hijos al centro educativo.

Asimismo, el comunicado indica que se dispuso el control de ingreso de personas al liceo y que se solicitó presencia policial.

Hasta el momento, la información difundida surge del comunicado que circula en redes de mensajería y no incluye más detalles sobre el origen del mensaje ni sobre eventuales actuaciones posteriores.