A las once de la noche del 16 de abril de 2016, Carmelo ya no era la misma ciudad de unas horas antes. El agua avanzaba con una fuerza poco habitual, el Puente Giratorio concentraba la atención y el miedo, y en el barrio Centenario la escena empezaba a parecerse demasiado a una emergencia mayor. Hubo vecinos que se acercaron a mirar, otros que salieron por precaución, algunos vehículos cruzando para evacuar familias y una sensación que atravesó a todos: algo grave estaba pasando.

No era una exageración. El episodio se inscribió en uno de los grandes eventos hidrometeorológicos que golpearon a Uruguay en abril de aquel año. Según la memoria anual del Sistema Nacional de Emergencias, desde el 15 de abril de 2016 se registraron miles de personas desplazadas en el país entre evacuadas y autoevacuadas, en medio de lluvias intensas e inundaciones que afectaron varias zonas del territorio. (gub.uy)

Pero en Carmelo, más que un episodio meteorológico, aquella noche fue la aparición brutal de una pregunta que todavía no termina de responderse: ¿el problema fue solo la lluvia o también la forma en que la ciudad, sus obras y su infraestructura quedaron plantadas frente al agua?

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La charla que intentó explicar lo que nadie había terminado de entender

En julio de 2016, tres meses después de la inundación, el maestro mayor de obra Gustavo Arizabalo fue invitado al Municipio de Carmelo para hablar del tema. No fue una exposición menor. Fue, en cierto modo, uno de los primeros intentos de traducir el susto en diagnóstico.

Su planteo era claro: lo ocurrido aquella noche no podía leerse solo como una crecida extraordinaria. Había que mirar la estructura del territorio. Había que analizar cómo corría el agua, dónde encontraba obstáculos y qué papel estaban jugando el Puente Giratorio, la ruta 21 y otros puntos de estrangulamiento.

Arizabalo comparó 2016 con las inundaciones de 1959 y encontró una diferencia que, a su juicio, no debía pasarse por alto. Si el puente era el mismo, entonces el cambio podía estar en otra parte: en la rectificación de la ruta 21, en la alteración del escurrimiento o en la forma en que ciertas obras habían modificado la salida natural del agua hacia el Río de la Plata.

Su diagnóstico tenía un tono de advertencia. Decía que el Puente Giratorio era un cuello de botella. Decía que el Paso del Cerro también debía revisarse. Decía que el agua había llegado “de arroyo arriba” y no por una sudestada clásica. Y decía algo todavía más fuerte: Carmelo había tenido suerte.

No hablaba solo del pasado: estaba hablando del próximo evento

Esa fue, quizás, la parte más importante de su intervención. Arizabalo no se limitó a reconstruir una noche excepcional. Lo que hizo fue plantear que, si no se estudiaba a fondo lo sucedido, la ciudad podía volver a enfrentar una situación igual o peor.

Pidió investigación, mediciones, diagnóstico exacto y un sistema de alerta temprana. Sugirió revisar si había que modificar pasos críticos y hasta dejó abierta la posibilidad de pensar en un canal artificial para sacar agua más rápido hacia el río. En otras palabras: propuso pasar de la reacción a la prevención.

Dicho en términos periodísticos, Arizabalo no fue invitado solo a contar qué había pasado. Fue invitado, sobre todo, a decir qué podía volver a pasar.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Diez años después, la pregunta sigue siendo incómoda

Una década más tarde, esa intervención merece ser releída por una razón simple: buena parte de sus interrogantes sigue en pie.

En estos años hubo obras y acciones oficiales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó la reconstrucción del sistema de defensas del Puente Giratorio, una obra vinculada a la protección de sus pilas y del canal de navegación. Además, hubo avances en saneamiento para zonas de Carmelo a través de convenios entre OSE y la Intendencia de Colonia. (opp.gub.uy) (gub.uy)

También Uruguay, como país, mejoró herramientas para la gestión del riesgo. El Ministerio de Ambiente impulsa mapas de riesgo de inundación para integrar amenaza, exposición y vulnerabilidad, y el Plan Nacional de Aguas Pluviales Urbanas insiste en la necesidad de ordenar el territorio con esa información. (gub.uy)

Pero entre una obra puntual, una mejora sectorial y una solución estructural hay distancia.

La ciudad hizo cosas, pero no está claro que haya resuelto el problema de fondo

Ese es, probablemente, el núcleo de la historia diez años después.

No sería riguroso afirmar que no se hizo nada. Sí sería razonable decir que no aparece claro, en la documentación pública disponible, que Carmelo haya cerrado de forma integral el debate que Arizabalo abrió en 2016.

De hecho, la propia información del Sistema de Información Territorial indicaba todavía en 2026 que el Plan Local de Carmelo y su área de influencia seguía en elaboración. Y ese dato importa porque el ordenamiento territorial es justamente la herramienta que debería transformar un diagnóstico hidráulico en decisiones concretas: dónde se construye, qué se protege, qué se corrige y cómo se reduce la exposición futura. (sit.mvot.gub.uy)

El problema, entonces, no es solo si se reforzó un puente o si se ejecutó determinada obra. El problema es si la ciudad terminó de mirarse como sistema. Si entendió cómo entra el agua, cómo se tranca y cómo sale. Si incorporó esa lectura a su planificación. Y si aprendió lo suficiente como para no volver a improvisar en una noche crítica.

La advertencia sobrevive porque todavía no perdió actualidad

Hay conferencias que envejecen rápido. La de Arizabalo no.

No porque todas sus propuestas deban aceptarse sin discusión, sino porque partía de una premisa que el tiempo no desmintió: las inundaciones no son solo un fenómeno natural; también son el resultado de decisiones humanas, obras, omisiones y falta de previsión.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Eso es lo que vuelve actual aquella exposición municipal de julio de 2016. No se trató únicamente de una lectura técnica sobre el desastre que acababa de pasar. Fue una invitación a pensar Carmelo antes de la próxima emergencia.

Y ahí está el punto más incómodo de esta década. Que el paso del tiempo no volvió obsoleto aquel diagnóstico. Al contrario: lo dejó suspendido.

Lo que Carmelo debería preguntarse hoy

Diez años después de aquella noche, la ciudad tiene derecho a recordar. Pero también tiene obligación de revisar.

Revisar qué se hizo. Qué no se hizo. Qué estudios se completaron. Qué obras quedaron por el camino. Qué alertas institucionales se consolidaron. Y qué parte del problema sigue esperando una respuesta que no sea solo apagar incendios cuando el agua ya está dentro de los barrios.

Porque el 16 de abril de 2016 fue una noche de miedo. Pero la charla de Arizabalo, meses después, fue otra cosa: fue una advertencia.

Y las advertencias, cuando no se transforman en política pública, terminan convertidas en archivos.