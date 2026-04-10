Los cuatro astronautas de Artemis II ya están de vuelta. La cápsula Orion amerizó con éxito en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego y puso fin al primer viaje tripulado al entorno de la Luna en más de 50 años.

La misión marca un hito en la exploración espacial. A bordo viajaban el comandante Reid Wiseman, Christina Koch —la primera mujer en una misión tripulada al entorno lunar—, Victor Glover —el primer afroamericano en hacerlo— y el canadiense Jeremy Hansen, el primer no estadounidense en participar en una expedición de este tipo.

La reentrada fue el momento más delicado del regreso. Durante unos seis minutos, la nave quedó incomunicada mientras atravesaba la atmósfera a cerca de 40.000 kilómetros por hora y soportaba temperaturas superiores a 2.500 grados en el exterior.

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Superado el apagón de comunicaciones, Wiseman confirmó el contacto con la Tierra. Poco después se desplegaron los paracaídas que frenaron el descenso final de la cápsula, que amerizó sin incidencias en el Pacífico.

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El módulo quedó estabilizado sobre el agua gracias al sistema de flotación, y minutos después el comandante comunicó que los cuatro tripulantes se encontraban en buen estado.

El amerizaje cierra una misión histórica: la primera expedición tripulada al entorno lunar desde el final del programa Apolo. También abre una nueva etapa en los planes de la NASA para el regreso de los humanos a la superficie de la Luna.