El planteo presentado por la edil colorada Malvina Sarett en la Junta Departamental de Colonia, en la sesión del miércoles 8 de abril, instala un debate que el departamento ya no puede tratar como un asunto decorativo. En ciudades cada vez más expuestas al calor, forestar no es solo embellecer: es adaptar el espacio público, proteger a niños, mayores y trabajadores al aire libre y corregir una desigualdad silenciosa entre barrios con sombra y barrios donde caminar, o permanecer en un sitio supone una carga térmica mayor.

La discusión, además, no nace de cero. En 2023, Sarett ya había requerido al Ejecutivo un plan piloto de forestación en la vía pública, con inicio en María Ana Nimmo y Zorrilla de San Martín de Colonia del Sacramento y extensión posterior al resto del departamento.

En abril de 2025, la propia Junta remitió al Ejecutivo un expediente de vecinos que pedía un plan integral de arbolado urbano y áreas verdes para todas las ciudades de Colonia. La demanda, por tanto, es política, vecinal y persistente.

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El respaldo técnico es claro. El Ministerio de Ambiente plantea que aumentar el verde urbano y el arbolado es una respuesta válida frente a olas de calor y un camino para disminuir riesgos para la salud. Otra guía oficial del mismo ministerio añade que el arbolado urbano reduce temperaturas por sombreado y evapotranspiración, mejora la calidad del aire y aporta bienestar físico y mental. En paralelo, el MSP y el SINAE advierten que las olas de calor afectan especialmente a la infancia y a las personas mayores, y recomiendan evitar la exposición solar y buscar sombra.

La pregunta, entonces, ya no es si el departamento de Colonia necesita más árboles, sino si está dispuesta a tratarlos como infraestructura. Un plan serio exige censo técnico, selección de especies adecuadas, mantenimiento, riego inicial y coordinación con los municipios. Sin eso, el piloto corre el riesgo de quedar en gesto. Con eso, la sombra puede convertirse en una política concreta de salud urbana y adaptación climática.