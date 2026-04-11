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La producción lechera busca asegurar su recambio generacional y profesionalizar a quienes crecerán dentro del sector. En esa línea, Conaprole y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) lanzaron la segunda edición del Programa de Formación en Producción Lechera, una propuesta dirigida a jóvenes de entre 17 y 22 años, hijos de productores o de trabajadores de tambos remitentes a la cooperativa.

Según informó Todo El Campo este 11 de abril de 2026, a partir de datos difundidos por Conaprole y UTEC, los cursos comenzarán el 22 de abril y se dictarán en modalidad presencial en la sede de UTEC de Nueva Helvecia, en la Escuela Superior de Lechería de Colonia Suiza.

La capacitación tendrá una duración de nueve meses y combinará clases teóricas, instancias prácticas, salidas de campo, encuentros en línea y un proyecto integrador. El plan prevé 39 encuentros, organizados en tres jornadas consecutivas cada tres semanas, con alojamiento grupal en un centro cercano a la escuela.

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El programa abarca una formación amplia: sistemas de producción de leche, nutrición, sanidad, reproducción, genética, calidad de leche, bienestar animal, producción y uso de forrajes, gestión de empresas lecheras, infraestructura, nuevas tecnologías y aspectos ambientales y humanos del trabajo en el tambo.

Uno de los rasgos más relevantes de la iniciativa es que no se limita al aprendizaje técnico. También apunta a preparar a los jóvenes para encontrar oportunidades laborales y asumir un papel más activo en un rubro clave para el interior productivo del país.

La certificación exigirá cumplir con al menos el 75 % de las actividades. Quienes estén interesados deberán comunicarse con el responsable zonal de Conaprole, que brindará información complementaria.