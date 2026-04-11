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Por Miguel Guaraglia

Un trabajador de Nueva Palmira protagonizó un accidente en la mañana de este sábado sobre ruta 21, cuando se dirigía a su lugar de trabajo en la zona rural de Carmelo y chocó con un caballo que se cruzó de manera imprevista.

Según relató el propio conductor, el hecho ocurrió frente a La Querencia, cuando advirtió que sobre la banquina había un caballo pastando. En ese momento, un potrillo apareció desde el lado izquierdo y cruzó hacia la ruta. El automovilista frenó y realizó una maniobra hacia el centro de la calzada para evitarlo, pero terminó impactándolo con la parte delantera derecha del vehículo.

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El conductor logró estabilizar el auto y detenerse. Luego descendió, iluminó la ruta con la linterna del celular y comprobó que el animal ya no estaba sobre la calzada, aunque sí había restos plásticos del vehículo esparcidos en la carretera. Minutos después, un motociclista que circulaba desde Carmelo hacia Nueva Palmira se detuvo, ayudó a alertar a otros conductores y llamó a la Policía.

De acuerdo con el testimonio, la respuesta policial fue rápida. Primero acudieron dos agentes mujeres, luego otros efectivos, que colocaron conos y ordenaron el tránsito. Más tarde, un hombre que transitaba en moto advirtió que había más caballos sueltos en la zona. Finalmente, efectivos policiales, personal municipal y el propio conductor colaboraron para encerrar a los animales, mientras funcionarios de la Intendencia retiraban el cuerpo del caballo muerto.

El protagonista sostuvo que suele ver animales en el lugar, aunque aseguró que esta vez estaban mucho más cerca de la ruta de lo habitual.