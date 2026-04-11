El Municipio de Carmelo trabaja en una propuesta para transformar un terreno ubicado en una zona inundable en un espacio público de recreación y paseo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según explicó el alcalde Luis Pablo Parodi a Carmelo Portal, la idea se remonta a comienzos de 2021, cuando presentó el expediente siendo concejal. El proyecto apunta a intervenir un área donde no está permitida la construcción, por lo que la alternativa planteada es la expropiación del predio.

Parodi señaló que sobre ese inmueble existe una deuda por sus propietarios que ronda los $ 1.200.000 y que el tema se tramita en el ámbito judicial para la Intendencia. En ese marco, la iniciativa municipal busca avanzar sobre el terreno para darle un destino público.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La propuesta prevé generar allí un espacio abierto para el uso de vecinos y visitantes, con perfil recreativo y de paseo. Para el alcalde, se trata de una zona que, con intervención pública, podría recuperar valor urbano y convertirse en un punto de encuentro.

El lugar se ubica en el entorno de calle Lavalleja, entre 25 de Agosto y la zona conocida como la Playita de los Chanchos, sobre Indio Candiotti.

“Estamos trabajando con un proyecto concreto para poder generar eso”, indicó Parodi al referirse al estado actual de la iniciativa.

La propuesta se inscribe en una línea de recuperación de espacios que, por sus características físicas y por las restricciones para edificar, no pueden destinarse a otros usos, pero sí podrían convertirse en áreas públicas integradas al paisaje urbano de Carmelo.