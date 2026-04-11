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La Asociación de Funcionarios Policiales de Colonia (A FU POL CO) celebra este sábado 14 años de su fundación, en una jornada de conmemoración para el colectivo gremial del departamento.

Con motivo del aniversario, la organización destacó su trayectoria y señaló que, desde su creación, ha mantenido una línea de trabajo centrada en la defensa de la dignidad del policía y de su familia.

En su mensaje, el gremio sostuvo además que ha desarrollado su actividad en respaldo de los funcionarios policiales, con énfasis en la representación de sus derechos y en el acompañamiento de distintas situaciones vinculadas a la tarea policial y al entorno familiar.

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La fecha marca un nuevo aniversario para la asociación en Colonia y fue presentada por sus integrantes como una instancia de reconocimiento a quienes impulsaron su fundación y han sostenido su actividad a lo largo de estos 14 años.