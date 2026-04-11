Carmelo recordará esta semana uno de los episodios más impactantes de su historia reciente. Al cumplirse 10 años de la inundación del 16 de abril de 2016, el Municipio de Carmelo convocó a una jornada abierta de diálogo y reflexión con la comunidad, prevista para el jueves 16 de abril, a las 15.30.

La crecida de aquel año marcó un antes y un después en varios barrios de la ciudad. En zonas como Centenario, Lomas, San José y Complejo, el avance del agua alteró la vida cotidiana y dejó registros inéditos en algunos puntos del casco urbano. Una de las imágenes más recordadas fue la del agua cruzando la ruta 21, en las inmediaciones del Puente Giratorio.

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De acuerdo con el relevamiento realizado entonces por el Ministerio de Desarrollo Social, 1.186 personas resultaron afectadas y unas 360 viviendas sufrieron las consecuencias del temporal.

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A diez años de aquella emergencia, el recuerdo del episodio sigue ligado no solo al impacto social que dejó en la ciudad, sino también al debate sobre la necesidad de mejorar la canalización y el sistema de desagüe para dar respuesta a los barrios más vulnerables.