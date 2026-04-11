El plan de regularización para deudores de contribución inmobiliaria en el departamento de Colonia alcanzó a 4.900 padrones, según informó el intendente Guillermo Rodríguez -en nota concedida a Radio del Oeste-quien calificó la cifra como positiva y anunció que comunicará a la Junta Departamental el importe recaudado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El dato adquiere relevancia al observar el contexto previo. En Colonia existen unos 50.000 padrones, incluyendo los exonerados, y antes de la puesta en marcha del plan la morosidad se ubicaba en el entorno del 30% de ese total. En términos generales, eso suponía una masa importante de contribuyentes con atrasos y, por lo tanto, una porción significativa de recursos fuera del circuito normal de recaudación.

Desde esa perspectiva, que 4.900 padrones se hayan acogido al plan representa un movimiento relevante dentro de la política tributaria departamental, señaló una fuente consultada de la Intendencia por Carmelo Portal.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Si se toma como referencia ese universo general, la adhesión equivale a casi un 10% del total de padrones del departamento. Y si se la compara con la morosidad estimada previa, sugiere que una parte significativa de los deudores decidió ingresar a un régimen de regularización.

En clave de políticas públicas, el resultado permite al menos tres lecturas. La primera es fiscal: cualquier mecanismo que logre reincorporar padrones morosos al sistema mejora la capacidad de cobro de la Intendencia y fortalece sus márgenes de gestión. La segunda es administrativa: un plan de estas características no solo apunta a recaudar, sino también a depurar y actualizar la relación del contribuyente con el gobierno departamental. La tercera es política: la adhesión muestra que existía una demanda concreta por una herramienta que facilitara la regularización.

De todos modos, la evaluación definitiva del plan no puede quedar solo en la cantidad de padrones adheridos. El dato central será el monto efectivamente recaudado, información que, según adelantó Rodríguez, será presentada ante la Junta Departamental. Allí estará una de las claves para medir el impacto real de la medida: no es lo mismo una alta adhesión con deudas de bajo volumen que una recuperación sustantiva de recursos.

También quedará por ver si este proceso logra consolidar un efecto más duradero sobre la cultura de pago y la morosidad futura. En la administración pública, los planes de regularización pueden ser herramientas eficaces para ordenar pasivos, aunque su verdadero rendimiento se mide cuando combinan alivio para el contribuyente, recuperación para el Estado y continuidad en el cumplimiento tributario.

Con esos elementos sobre la mesa, el dato de los 4.900 padrones aparece hoy como una señal auspiciosa para la Intendencia de Colonia, pero todavía incompleta. La dimensión final del resultado dependerá de cuánto dinero ingresó realmente y de si el plan logra traducirse en una mejora sostenida de la recaudación departamental.