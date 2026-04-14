La Intendencia de Colonia abrió una línea de cooperación técnica con el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, en una reunión virtual que apuntó al intercambio de experiencias en gestión, control y políticas ambientales.

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El encuentro fue articulado por la Dirección de Cooperación Internacional de la comuna y reunió a su director, Alfredo Martínez, con el director del organismo ambiental cartagenero, Mauricio Rodríguez, y al encargado de Ambiente de la Intendencia, Mariano Barolín.

Según la información oficial, la instancia permitió avanzar en una agenda común de trabajo. Desde Cartagena, Rodríguez aportó la experiencia de su institución en legislación ambiental, contralor y fiscalización de eventos vinculados al ambiente. Desde Colonia, la Intendencia prevé compartir la experiencia uruguaya en energías renovables y los avances desarrollados a nivel departamental en esa materia.

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Más allá del intercambio técnico, la reunión deja entrever el interés de la Intendencia en fortalecer su capacidad de gestión ambiental con apoyo externo. El vínculo con Cartagena puede aportar herramientas para mejorar procedimientos de control, actualizar enfoques normativos y ampliar la cooperación en áreas sensibles para los gobiernos locales, como la sustentabilidad, la planificación y la respuesta ante desafíos ambientales.

El contacto entre ambas instituciones abre, además, la posibilidad de futuros proyectos conjuntos, capacitaciones e intercambio de buenas prácticas en una agenda que gana peso creciente en la gestión pública.