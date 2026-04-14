El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) conmemoró los 30 años del régimen previsional de ahorro personal y expresó reparos ante la posibilidad de cambios en la administración de los fondos jubilatorios.

Durante un encuentro realizado en Montevideo, la institución señaló que la propuesta discutida en el marco del Diálogo Social podría eliminar el vínculo directo entre los trabajadores y las AFAP, y sustituirlo por un organismo estatal que concentre esa gestión.

El director de CERES, Ignacio Munyo, afirmó que una modificación de ese tipo pondría en discusión “la forma en que el país decide proteger el ahorro de sus ciudadanos” y advirtió sobre los efectos de trasladar esos fondos a la órbita estatal.

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En la actividad también participaron la presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, y el investigador de CERES, Nelson Fernández. Ambos cuestionaron la conveniencia de modificar el esquema actual y sostuvieron que no existen fundamentos técnicos suficientes para romper la relación entre las administradoras y sus afiliados.

Según CERES, los cambios en análisis no implicarían una mejora en las jubilaciones, pero podrían aumentar la estructura estatal y afectar puestos de trabajo vinculados al sistema.

El pronunciamiento se produjo en la etapa final del Diálogo Social, cuyo informe está previsto para ser presentado al Poder Ejecutivo el 30 de abril.