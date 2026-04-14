Uruguay ingresará desde este miércoles 15 en un período de inestabilidad marcado por lluvias, tormentas y vientos fuertes, de acuerdo con un comunicado difundido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

El organismo informó que la situación está asociada a la formación de un ciclón extra-tropical y que se extenderá, en principio, hasta el viernes 17. Durante ese lapso se esperan precipitaciones en todo el país, aunque los mayores acumulados se prevén en el litoral oeste y el este, donde podrían ubicarse entre 40 y 80 milímetros o incluso superarlos.

INUMET señaló además que esas lluvias podrían estar acompañadas por tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes.

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Dónde se espera el mayor impacto

Aunque el episodio abarcará a todo el territorio, el comunicado marca diferencias por zonas. En materia de lluvias, los valores más altos se esperan en el litoral oeste y en el este.

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En cuanto al viento, el primer aumento importante está previsto para la mañana del jueves 16 en la zona este, con viento sostenido del norte de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Según INUMET, esa intensidad comenzará a bajar desde la tarde.

El viernes, el foco pasa a la costa sur

La segunda fase del evento llegaría en la madrugada del viernes 17, cuando el viento rote al suroeste y vuelva a intensificarse.

En ese momento, las rachas podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera. Ese cambio puede traducirse en una jornada de mayor incomodidad para traslados, actividades al aire libre y circulación en zonas expuestas.

Qué puede esperar la gente

Más que un fenómeno puntual, lo que describe INUMET es una desmejora de varios días. Entre miércoles y viernes se espera un escenario de tiempo inestable, con lluvia en distintos puntos del país, posibles tormentas y momentos de viento fuerte.

La mejora no sería simultánea en todo Uruguay. De acuerdo con el organismo, empezaría hacia la noche del viernes y de forma gradual desde el litoral oeste.