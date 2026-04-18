Por Miguel Guaraglia

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Vecinos de la zona de calle Cagancha, entre Atilio Francois y Paseo de los Argentinos, escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego que, según información preliminar, habrían provenido de al menos dos autos que circularon por el lugar.

Tras el episodio, se constató presencia policial en la zona. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los disparos habrían sido dirigidos hacia un callejón ubicado en ese tramo.

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Hasta el momento no se conocen los motivos del hecho ni sus posibles consecuencias. Minutos después del episodio no se había observado la llegada de ambulancias ni movimientos que permitieran inferir, al menos en forma visual, la existencia de personas heridas.

El caso quedó sujeto a las actuaciones policiales para determinar cómo se produjo el incidente y si dejó daños o lesionados.