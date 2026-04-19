La visita de Federico Araya y Darío Mendiondo a Colonia dejó una señal más profunda que la mera difusión de una ley en trámite. El mensaje que llevaron las autoridades fue el de un departamento que sigue necesitando recomponer su mercado laboral. No hablaron desde una situación resuelta, sino desde un escenario que combina dificultades de acceso al empleo, necesidad de reconversión y expectativas puestas en inversiones que todavía no se traducen en puestos de trabajo concretos. Esa lectura dialoga con los datos oficiales: el INE ubicó a Colonia en el trimestre móvil noviembre-enero de 2026 con una tasa de actividad de 61,6%, una tasa de empleo de 55,8% y una tasa de desempleo de 9,4%.

En ese marco, la Ley de Empleo Integral apareció en Colonia como la pieza central de la respuesta oficial. El proyecto fue presentado por el gobierno el 19 de marzo de 2026 y entró al Parlamento con el objetivo de promover “trabajo digno y decente” para personas con mayores obstáculos de inserción; desde entonces está en tratamiento legislativo en la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. La iniciativa prevé subsidios a la contratación de entre 25% y 80% del salario, según el perfil de la persona contratada, y amplía el foco hacia jóvenes, mayores de 50 años, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas trans y personas recientemente liberadas.

Lo que Araya llevó al departamento fue, en los hechos, una definición política sobre el empleo. El Estado asume que el mercado no está incorporando por sí solo a quienes encuentran más barreras y que, por eso, necesita intervenir con incentivos para abaratar la contratación privada. La apuesta no se limita a crear vacantes: busca ordenar prioridades. La señal oficial es que el problema del empleo no se mide solo por cuántos puestos existen, sino también por quiénes quedan sistemáticamente afuera de ellos. Desde esa perspectiva, Colonia aparece como un territorio donde la política laboral quiere actuar antes de que la exclusión se consolide.

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Mendiondo completó ese diagnóstico con una mirada territorial. No habló solo de promoción del empleo, sino también de reconversión, reinserción y mayor presencia del ministerio en el interior. El anuncio de un puesto de trabajo de INEFOP en Rosario en las próximas semanas, junto con el seguimiento de situaciones en Carmelo y Nueva Palmira, sugiere que el gobierno detecta un problema extendido en varios puntos del departamento y no una dificultad aislada. La lectura oficial es que Colonia necesita más capilaridad institucional para atender pérdidas de empleo, adaptar la formación a la demanda local y sostener una respuesta más cercana a cada realidad productiva.

El lanzamiento de Fresh Plaza Colonia, presentado como una inversión con unos 300 empleos directos y apertura estimada para 2027, encaja dentro de esa narrativa como una buena noticia, pero también revela el límite del momento. Para el gobierno, el proyecto funciona como una señal de dinamismo y como prueba de que hay capital dispuesto a apostar por el departamento. Para el mercado laboral coloniense, en cambio, sigue siendo una promesa de mediano plazo. Los 24 locales comerciales aún no operan y la generación de empleo anunciada no resuelve la urgencia de quienes hoy están fuera del mercado o atraviesan procesos de salida laboral.

Lo que está pasando en Colonia, entonces, es menos una recuperación consumada que una intervención en marcha. Las autoridades miran un departamento con base productiva diversa, pero con señales de fragilidad suficientes como para justificar subsidios, formación y refuerzo territorial. La ley, la presencia de INEFOP y los anuncios de inversión integran una misma estrategia: contener el problema actual y construir una expectativa de absorción futura. La pregunta de fondo no es si hay movimiento, sino si ese movimiento alcanzará para transformar anuncios en inserción efectiva. Por ahora, la señal más nítida es otra: para el gobierno, el empleo en Colonia sigue siendo un asunto a corregir, no una tarea ya cumplida.