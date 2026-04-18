La Policía tendría identificada a la adolescente que realizó una pintada en el baño de mujeres del Liceo 1 Dr. David Bonjour, de Carmelo, con una amenaza de presunto tiroteo, según señalaron fuentes policiales a Carmelo Portal.

De acuerdo con esa fuente, el caso estaría siendo tratado ahora por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Poder Judicial.

El episodio ocurrió en el centro educativo de Carmelo y se da en el contexto de otras amenazas similares registradas en liceos de distintos puntos del país.

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Este viernes, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, afirmó que el organismo no puede “minimizar” las amenazas de tiroteos en centros educativos. Señaló que estas situaciones obligaron a adoptar medidas de prevención, entre ellas el refuerzo de la vigilancia por parte del Ministerio del Interior a través de la Policía Comunitaria.

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Ayer, el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, dijo en entrevista con Carmelo Portal que lo ocurrido en Carmelo está vinculado con un fenómeno que ya se había presentado en otros liceos del país.

En Carmelo, la situación se originó tras la aparición de la pintada en el baño de mujeres del Liceo 1 Dr. David Bonjour, hecho que motivó la actuación policial y el seguimiento del caso por parte de las autoridades.