El Club Nacional de Fútbol de Carmelo firmó este jueves 19 de marzo un convenio con el Club Nacional de Football, en un acto realizado en el Gran Parque Central, en Montevideo.

Según informó la institución carmelitana, el acuerdo tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre ambos clubes y generar un marco de trabajo orientado al desarrollo de futbolistas juveniles. En ese esquema, el Club Nacional de Football contará con prioridad para convocar a jugadores y jugadoras de Nacional de Carmelo a pruebas en Montevideo, con vistas a una eventual incorporación a sus divisiones formativas.

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El convenio establece además un sistema de cooperación entre las dos instituciones en torno a la formación deportiva. De acuerdo con lo comunicado por el club de Carmelo, el propósito es consolidar un mecanismo de trabajo que permita acompañar procesos de desarrollo de niñas, niños y jóvenes vinculados a la actividad futbolística.

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La firma del acuerdo se concretó en una reunión celebrada en la sede tricolor de Montevideo, con participación de representantes de ambas instituciones.

Tras la suscripción del convenio, Nacional de Carmelo señaló que el paso se inscribe en una línea de crecimiento institucional vinculada al trabajo que el club desarrolla en sus categorías formativas. En ese marco, la institución destacó la participación de más de 130 niños y niñas que integran el club, así como la tarea de los cuerpos técnicos, el acompañamiento de las familias y el trabajo de su comisión directiva.

El acuerdo abre una instancia formal de relación entre Nacional de Carmelo y el Club Nacional de Football, con eje en la captación, seguimiento y proyección de futbolistas surgidos de la institución carmelitana.