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El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, señaló que el municipio trabajó la semana pasada con una dotación reducida de personal debido a distintas inasistencias. Según indicó, de los 31 funcionarios con los que cuenta la administración, en algunos días faltaron nueve y en otros diez empleados por licencias reglamentarias, licencias médicas y faltas con y sin aviso.

De acuerdo con lo expresado por Parodi a Carmelo Portal, esa situación dejó 21 funcionarios disponibles para mantener el funcionamiento del municipio. El alcalde detalló que de ese total, tres cumplen tareas administrativas, cuatro trabajan en el cementerio, seis en la recolección de residuos, dos son choferes de retroexcavadora, uno es chofer de camión, además del capataz, un funcionario en pista, uno en los baños públicos y uno en la plaza.

Según explicó, una vez cubiertos esos puestos, quedó un margen reducido para atender otras tareas habituales. Entre ellas mencionó la recolección de cartón y plástico, la poda, el apoyo con maquinaria, la colocación de caños, el corte de césped, la limpieza de plazas, el mantenimiento de cunetas y el apoyo a instituciones.

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Parodi afirmó que, en esas condiciones, el Municipio de Carmelo llegó a contar con solo dos funcionarios disponibles para atender el conjunto de tareas vinculadas al funcionamiento básico de la gestión.