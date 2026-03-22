Una nueva desmejora del tiempo ingresará por el norte del país en la noche de este domingo 22 de marzo y se extenderá de forma progresiva al resto del territorio, con precipitaciones abundantes, tormentas fuertes y acumulados de lluvia que, en algunos puntos, podrán ser copiosos, advierte INUMET.

De acuerdo con el pronóstico difundido para este domingo, las condiciones comenzarán a deteriorarse en las últimas horas de la jornada, primero en el norte, y luego avanzarán hacia el centro, el este y el resto del país. El episodio estará marcado por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad.

Los mayores acumulados se esperan en las regiones norte, centro y este, donde podrían registrarse entre 60 y 100 milímetros en apenas 12 horas. El informe advierte, además, que en algunas zonas esos valores podrán ser incluso superiores de forma puntual, lo que aumenta el riesgo de anegamientos, crecidas repentinas y complicaciones en la circulación.

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La mejora comenzará a insinuarse de manera gradual desde el suroeste a partir de la tarde del lunes 23, aunque la inestabilidad todavía podría persistir en otras áreas durante parte de esa jornada.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución del pronóstico y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. La sugerencia es consultar de forma periódica el sitio web del Instituto Uruguayo de Meteorología y sus canales en redes sociales, donde se informará sobre eventuales cambios en la intensidad o el alcance del fenómeno.

La situación meteorológica prevista para las próximas horas vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar precauciones, sobre todo en zonas habitualmente vulnerables a lluvias intensas y tormentas severas.