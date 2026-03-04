Bajo el nombre “Uruguay al Mundo”, el Estado ofrece aportes no reembolsables para que mipymes y startups preparen y ejecuten su salto internacional. La apuesta combina dinero, asistencia técnica y una selección competitiva. El desafío: que el impulso alcance para cambiar la escala.

De qué se trata, en concreto

“Uruguay al Mundo” es un programa interinstitucional (ANDE, Uruguay XXI, ANII, LATU, MIEM, en el marco de Uruguay Innova) que busca promover, ampliar y consolidar la presencia de empresas uruguayas en mercados externos, y aumentar exportaciones y diversificar productos.

La convocatoria 2026 (concurso) está abierta del 26 de febrero al 26 de marzo de 2026 a las 14.00 y la postulación se realiza en el sitio del programa.

Qué “señal” manda esta política

El diseño sugiere una idea-fuerza: internacionalizar no es solo vender afuera; es profesionalizar el proceso. Por eso el programa se divide en dos fases: primero, un plan; luego, la ejecución. La lógica es parecida a la de muchos instrumentos modernos de promoción exportadora: menos “subsidio general” y más financiar capacidades (diagnóstico, adaptación, certificaciones, marketing, propiedad intelectual, rondas de negocio).

En paralelo, Uruguay Innova fija un paraguas más amplio: competitividad, productividad e internacionalización como prioridades de desarrollo.

Dos caminos: exportar desde Uruguay o instalarse afuera

El texto traza una frontera clara entre:

Exportación: producir en Uruguay y vender al exterior, mejorando capacidad productiva y canales comerciales.

Internacionalización: “dar un paso más” y construir presencia operativa/comercial/productiva fuera del país.

Esa distinción importa porque no todas las empresas están listas para abrir una oficina afuera; muchas necesitan, antes, ordenar oferta, precios, certificaciones, logística o postventa. El programa intenta acompañar ambas etapas, sin obligar a saltos imposibles.

La plata: cuánto es, cómo se entrega y qué obliga a la empresa

Los aportes son no reembolsables, pero no “a fondo perdido” sin contrapartidas: exigen cofinanciación y rendición.

Fase 1 (plan): financia hasta 70% , con tope de USD 2.000 .

Fase 2 (implementación): también hasta 70% . Los topes varían: Exportación: USD 8.000 (si pasó por Fase 1) o USD 10.000 (si entra directo con plan propio). Internacionalización: USD 18.000 (con Fase 1) o USD 20.000 (con plan propio).



Además, la empresa debe poner al menos 30% en dinero y esa contraparte no puede venir de fondos estatales o paraestatales.

Lectura posible: el Estado busca “apalanque” (que cada dólar público arrastre inversión privada) y, a la vez, filtra proyectos: solo aplican quienes puedan comprometer caja.

Qué gastos habilita (y qué deja afuera)

La lista de rubros financiables está enfocada en el “hacer mercado” más que en comprar activos: ferias, misiones, rondas, consultorías (mercado, legal/tributaria), certificaciones, diseño y empaques, campañas, protección de innovación, propiedad intelectual.

Quedan explícitamente fuera, entre otros: maquinaria, equipos, inmuebles, vehículos, impuestos, gastos corrientes y pago de deudas.

Interpretación: el programa no pretende transformar la estructura productiva vía inversión dura; apunta a reducir fricciones de entrada a mercados (normas, validaciones, estrategia comercial).

A quién apunta, y a quién podría dejar afuera

El documento establece condiciones de acceso: empresas de todo el país y de cualquier sector, con bienes o servicios de origen nacional, al día con obligaciones, con al menos 12 meses de actividad formal y con potencial exportador acreditado (test). También excluye a empresas “grandes” según normativa y fija restricciones para evitar conflictos de interés.

En la evaluación se ponderan desempeño reciente, coherencia del plan, potencial de mercado e impacto esperado. Y se valora especialmente que haya liderazgo femenino, radicación en el interior, políticas de sostenibilidad y alineación con sectores priorizados (por ejemplo, agroindustria inteligente, ciencias de la vida, logística, industrias creativas, turismo, tecnologías de la información y servicios intensivos en conocimiento).

Lo que se busca: ampliar el mapa exportador más allá de Montevideo y empujar sectores con más valor agregado, incluidos servicios modernos, que organismos internacionales describen como un frente dinámico para Uruguay.

Riesgo a monitorear: los requisitos (certificados, balances, planillas, test) y la exigencia de contrapartida pueden favorecer a empresas ya formalizadas y con espalda administrativa, dejando por fuera a emprendimientos prometedores pero más frágiles.

Escala: ¿alcanza para mover la aguja?

El propio reglamento fija un presupuesto total de hasta USD 800.000 para “Exportación” y USD 200.000 para “Internacionalización” (USD 1 millón en total), y reserva al menos 20% para proyectos que transiten ambas fases.

Con esos montos, el programa parece diseñado como instrumento quirúrgico (muchos proyectos pequeños) más que como política masiva. Uruguay XXI había proyectado apoyar más de 130 proyectos en dos años; si se cumple, el impacto agregado dependerá de cuántos de esos proyectos terminen en ventas sostenidas y no solo en “intentos” de salida.

El contexto que vuelve relevante la apuesta

Dos movimientos del entorno ayudan a entender por qué un programa así aparece ahora:

Mayor búsqueda de acuerdos y acceso a mercados. Uruguay viene empujando una agenda de integración comercial y diversificación de destinos; la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea aparece como un hito político reciente.

Competitividad y shocks externos. La economía uruguaya sigue muy atada al ciclo regional y a precios internacionales; y la discusión sobre tipo de cambio, costos y financiamiento está instalada. Reuters, por ejemplo, reportó la estrategia oficial de cambiar la composición de la deuda para reducir exposición al dólar, en un contexto de crecimiento más moderado.

En ese marco, “Uruguay al Mundo” funciona como una pieza complementaria: no negocia tratados ni cambia el tipo de cambio, pero intenta que más empresas estén listas para aprovechar ventanas cuando se abren.

Qué aportes pueden surgir si la idea se ejecuta bien

Más empresas “exportables”, no solo más exportaciones. Financiar certificaciones, adaptación y estrategia puede aumentar la base de firmas capaces de vender afuera de forma recurrente. Un puente para servicios y sectores intensivos en conocimiento. El énfasis en TI y servicios modernos calza con diagnósticos internacionales sobre oportunidades en exportación de servicios. Coordinación estatal con un comité interinstitucional. Si funciona, reduce el “laberinto” típico de ventanillas y acelera decisiones; si no, puede sumar capas.

Las preguntas que quedan abiertas (y que definen su éxito)

¿Cómo medirá resultados? El documento prevé relevamientos posteriores (a uno y dos años) obligatorios. Falta ver qué indicadores se priorizarán: ¿ventas? ¿mercados nuevos? ¿empleo?

¿Qué tan rápido llega el apoyo? En instrumentos de este tipo, el “timing” puede ser decisivo: ferias, registros y oportunidades no esperan. El esquema de desembolsos mezcla anticipo y reembolso, lo que ayuda, pero también exige una gestión fina.

¿Habrá efecto arrastre? Con topes de 20.000 dólares, el programa es potente para abrir puertas (certificar, validar, testear mercado), pero limitado para sostener una expansión larga sin financiamiento complementario.

En definitiva “Uruguay al Mundo” no promete un salto exportador automático; ofrece algo más realista: ordenar el camino para que más empresas puedan intentarlo con método, apoyo y contrapartida. Su valor estará menos en el anuncio y más en la ejecución: selección, seguimiento y capacidad de convertir planes en ventas.