El sistema frontal débil que se observa sobre el noreste de Argentina y el sur de Brasil tiene un efecto indirecto sobre el litoral uruguayo , una región que incluye ciudades como Carmelo, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento, Fray Bentos, Paysandú y Salto .

Al tratarse de un frente con poco aire frío detrás, el fenómeno no generará un cambio brusco de masa de aire. En consecuencia, el escenario más probable para los próximos días combina calor, humedad elevada y episodios de inestabilidad aislada, sostiene un informe más general publicado por Metsul.

Martes y miércoles

En el litoral oeste uruguayo continuará predominando un ambiente caluroso, influenciado por la masa de aire muy cálida que domina el norte argentino y el sur de Brasil.

Temperaturas máximas: entre 33 °C y 37 °C en el litoral.

Estado del cielo: sol con nubosidad variable.

Probabilidad de lluvias: baja, aunque no se descartan chaparrones o tormentas aisladas al final del día, sobre todo cerca del río Uruguay.

Jueves

El calor seguirá siendo el rasgo dominante.

Temperaturas: nuevamente entre 34 °C y 38 °C en varios puntos del litoral.

Ambiente: muy húmedo e inestable.

Fenómenos posibles: tormentas de evolución vespertina, típicas del verano, que pueden aparecer de forma localizada.

Viernes y sábado

El panorama cambia gradualmente con la formación de una zona de baja presión en el sur de Brasil.



Ese sistema podría generar mayor organización de las lluvias en la región del Río de la Plata y el litoral.

Aumento de nubosidad.

Mayor probabilidad de lluvias y tormentas.

Posibles episodios puntualmente intensos , aunque de distribución irregular.

Leve descenso térmico, pero con ambiente aún caluroso y húmedo.

Qué significa para el litoral del departamento de Colonia

En ciudades como Carmelo y Nueva Palmira, situadas sobre el río Uruguay y el Río de la Plata:

el calor continuará durante gran parte de la semana,

las lluvias, si se producen antes del viernes, serían muy aisladas ,

la mayor probabilidad de precipitaciones se ubicaría entre viernes y sábado.

En síntesis, el litoral uruguayo seguirá bajo un patrón típico de final del verano: calor fuerte, humedad elevada y tormentas puntuales, con mayor actividad hacia el fin de semana.