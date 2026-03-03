El director nacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el Interior, Darío Mendiondo, visitará Carmelo este jueves y mantendrá una agenda de actividades entre las 12.30 y las 15.00 horas.

En la oportunidad, el jerarca brindará declaraciones a la prensa sobre las principales líneas de trabajo que impulsa la cartera en el interior del país, así como los avances de gestión y los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio.

Agenda centrada en el interior

La presencia del director nacional se enmarca en el seguimiento de las políticas laborales y de seguridad social que el ministerio ejecuta fuera de Montevideo, con foco en la descentralización de servicios, la inspección laboral y la promoción del empleo.

Durante su estadía en Carmelo, Mendiondo se referirá a los programas que buscan fortalecer el acceso al trabajo formal, mejorar las condiciones laborales y acompañar a empresas y trabajadores en los distintos departamentos.

Declaraciones y contacto institucional

Está previsto que el jerarca realice declaraciones públicas en el transcurso de la visita, instancia en la que abordará los desafíos actuales en materia de empleo y seguridad social, así como las prioridades de la gestión en el interior.

La actividad forma parte de la agenda territorial que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene desarrollando para acercar la gestión a los distintos puntos del país y mantener contacto directo con actores locales.